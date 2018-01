Iedi acredita em juro estável e retomada de investimentos O diretor-executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Júlio Sérgio Gomes de Almeida, acredita que os investimentos de empresas parados à espera do fim da alta dos juros poderão ser retomados com a possível pausa do aperto monetário pelo Banco Central (BC) iniciado em setembro. Segundo ele, os dirigentes de companhias e a população perceberam que o aumento das taxas pelo BC serviu como um remédio para corrigir um problema pontual, que é a subida da inflação. "Por isso, a economia ficou estável, num nível de aquecimento superior ao registrado no ano passado, que também não era muito elevado porque o País vinha de uma longa estagnação entre 2001 e 2003. Agora, os investimentos poderão sair da gaveta", comentou. Para Almeida, o nível de atividade da economia de janeiro até o fim de março não desacelerou com força por dois motivos: consumo das famílias, baseado na recuperação gradual da renda de um ano para cá, e força das exportações, que continuam tão vigorosas como em 2004. O diretor do Iedi acredita que em alguns meses, o mercado doméstico dará indicações de expansão, especialmente com o aumento das vendas de produtos não duráveis, como alimentos, calçados, roupas, além material de higiene e limpeza. Na avaliação do diretor do Iedi, o BC deverá baixar os juros somente a partir de julho, quando ficará mais claro para o governo que a inflação estará mais comportada e com menores pressões de alta. "Os juros começarão a cair a partir do segundo semestre. Acredito que do jeito que a economia anda, o Brasil deverá crescer entre 4% e 5% neste ano", afirmou. Ele espera que o Comitê de Política Monetária (Copom) anuncie hoje a manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 19,25% ao ano.