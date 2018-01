Iedi aponta melhora nas condições de empresas industriais Estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) com 112 grandes empresas industriais de capital aberto mostra que a situação financeira delas melhorou no ano passado, com redução "significativa" do endividamento e aumento da rentabilidade. A média do endividamento considerando o capital de terceiros (fornecedores, bancos, etc) dividido pelo capital próprio da empresa caiu de 1,70 em 2003 para 1,34 em 2004. Tirando os dados da Petrobras, empresa que tem características de endividamento bem melhores que a média, essa redução foi de 1,72 para 1,37. O estudo "Endividamento e Resultado das Empresas Industriais em 2004" mostra que a qualidade da dívida também melhorou. Os empréstimos de curto prazo diminuíram de 33% para 28% da dívida total de 2003 para 2004. Fora os dados da Petrobras, essas proporções são de respectivamente 39% para 34%. A rentabilidade, segundo o IEDI, aumentou "expressivamente". Sem a Petrobras, o lucro líquido em relação ao patrimônio líquido foi de 20,8% em 2003 e passou para 25,5% no ano passado. Contando a estatal de petróleo, a rentabilidade cresceu bem menos, mas a uma média maior que sem ela - foi de 26,3% para 26,6% de uma ano para outro. O Lucro Líquido acumulado aumentou 33,1% em relação a 2003, "um porcentual significativamente mais elevado do que o crescimento da Receita Líquida, de 23,8%", diz a "Carta do Iedi", que divulga o estudo. O Instituto observa também que este crescimento do lucro líquido foi muito superior ao IGP-M em 2004, que foi de 12,4%. A "Carta do Iedi" diz que o menor endividamento e a maior lucratividade são condições necessárias para o aumento dos investimentos na economia. "É relevante preservar esta maior capacitação financeira das empresas", diz o texto.