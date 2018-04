Iedi cobra política industrial para incentivar competitividade O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) distribuiu nesta quinta-feira aos associados a primeira edição de uma publicação semanal na qual recomenda ao governo a adoção de políticas industriais verticais para setores menos competitivos e cobra a realização das políticas horizontais que beneficiariam todos os setores da economia: reforma tributária, redução do custo de capital e investimentos em educação e em pesquisa e tecnologia. O Iedi quer, com essa publicação, deixar os empresários associados a par do pensamento da entidade sobre as principais questões econômicas e políticas do País, principalmente neste ano eleitoral. São ligados ao Iedi empresários como Jorge Gerdau Johannpeter, do Grupo Gerdau; e Eugênio Emílio Staub, da Gradiente. No primeiro número, obtido pela Agência Estado, o Iedi defende que as políticas horizontais devem ser permanentes, porque são "as principais medidas de uma política industrial". No entender da entidade, essas medidas devem ser complementadas pelas verticais, adotadas em setores específicos da indústria com objetivos duração definidos. Na carta aos associados, o Iedi cita o exemplo do setor siderúrgico como modelo. "O segredo de políticas setoriais bem executadas está na reunião correta de instrumentos para cada caso. A siderurgia brasileira serve de ilustração, o setor conquistou uma grande competitividade na última década." Entre as medidas que poderiam ser adotadas, o Iedi cita duas principais: a defesa comercial e da concorrência, até com aumento temporário de tarifas de importação, e ampliação do mercado interno.