Iedi defende incentivos ao investimento na indústria O diretor-executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Júlio Sérgio Gomes de Almeida, defendeu hoje a criação de uma política governamental para evitar gargalos produtivos na indústria brasileira. "Uma idéia seria a redução da cobrança de impostos para companhias que antecipassem projetos de investimento." Em apresentação durante o 18º Congresso de Mercado de Capitais, ele disse que os segmentos de Borracha, Têxtil, Química e Petroquímica, Refino, Siderurgia e Celulose já estão enfrentando gargalos produtivos. Em sua palestra, que discutiu competitividade, política industrial e inserção internacional, Almeida defendeu a inovação tecnológica das exportações. "No primeiro semestre deste ano, apenas 21% do crescimento das vendas externas, que foi de 30%, veio de setores de média e alta tecnologia." Tecnologia De acordo com ele, a tecnologia é essencial para a manutenção dos exportadores brasileiros no cenário mundial. O diretor também afirmou que, apesar do crescimento das vendas externas, o Brasil ainda ocupa a 32ª colocação no ranking de exportadores mundiais. "Temos que pensar em uma inserção maior do Brasil, e isso passa pela produtividade microeconômica e também sistêmica." Segundo Almeida, um estudo do Iedi indicou a estabilização da produtividade da indústria nacional de 1999 até agora. "Nossa inserção no mundo depende da melhoria deste indicador", afirmou. "Apenas neste semestre, houve um aumento muito forte da produtividade, o que talvez indique um limiar nesse ponto." Na opinião de Almeida, o Brasil precisa indicar claramente como conduzirá seu crescimento econômico entre 2004 e 2005. Para ele, essa sinalização aos investidores externos dará mais condições para o crescimento de nossa competitividade sistêmica.