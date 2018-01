Iedi prevê saldo comercial de US$ 20,3 bi no semestre

Com base nos resultados da balança comercial da primeira quinzena de junho, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) projeta que o superávit no primeiro semestre de 2007 deve ser de US$ 20,3 bilhões, resultado de US$ 73 bilhões em exportações e US$ 52,7 bilhões em importações. Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o saldo comercial acumulado no ano, até a terceira semana de junho, atingiu US$ 18,6 bilhões, com exportações de US$ 66,6 bilhões e importações no valor de US$ 48 bilhões. "Faltam apenas 10 dias úteis para se completar o primeiro semestre do ano, sendo portanto razoável supor que o desempenho nesses dias restantes acompanhem o padrão da primeira quinzena de junho, para a qual já existem dados fechados. Nessa hipótese, o saldo comercial atingiria no mês US$ 3,45 bilhões e o saldo acumulado no semestre seria de US$ 20,3 bilhões, com as exportações atingindo US$ 73 bilhões e as importações US$ 52,7 bilhões", afirma o Iedi. Segundo o instituto, as importações chegam ao quarto ano com taxas de crescimento superiores a 20%, o que contribuirá para que o saldo comercial nesse ano seja um pouco menor do que os US$ 44,8 bilhões de 2006.