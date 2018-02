Iene ganha valor em dia de aversão ao risco O iene se beneficiou do aumento na aversão ao risco e da expectativa de corte do juro do Fed em 2007. Operações de carry trade, em que os investidores apostam na queda do iene e na manutenção do diferencial de juros entre EUA e Japão, foram desmontadas. O dólar caiu a 118,55 ienes, menor valor em três meses. O euro recuou a 163,15 ienes, de 165,30 ienes.