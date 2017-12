Iene recua frente ao dólar, após decisão do BC O iene opera em forte baixa em relação ao dólar e ao euro, em conseqüência da decisão do BC do Japão de cortar a simbólica taxa de desconto em 15 pontos base, para 0,35%. A taxa de referência overnight foi mantida em 0,25%. Às 9h10, o dólar operava em 117,48 ienes, de 116,82 ienes ontem. O euro subia a 108,26 ienes, de 106,88 ienes ontem. Analistas dizem, no entanto, que a retração da moeda japonesa por causa do corte na taxa de desconto foi uma reação de impacto e que a redução da taxa terá pouco efeito sobre o custo do empréstimo no país. Segundo eles, a taxa de redesconto, utilizada nos empréstimos dos bancos comerciais com os BC japonês, é ainda superior a da principal taxa interbancária, e, portanto, pouco atrativa para as instituições. O euro caiu em Tóquio, aparentemente por causa da alta do dólar em relação ao dólar, mas recuperava-se frente à moeda norte-americana. No mesmo horário acima, o euro valia US$ 0,9219, de US$ 0,9188 ontem. As informações são das agências internacionais.