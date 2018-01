IG lança acesso pago Depois do Tutopia, o IG também adere ao acesso pago. O grupo acaba de lançar o provedor IG3 que vai fornecer Internet de alta velocidade, três vezes mais rápida do que o sistema convencional. O iG3 oferece conexão baseada na tecnologia Rede Digital de Serviços Integrados (RSDI), que permite navegar pela Web a uma velocidade de 128 kilobits por segundo. O sistema duplica a linha telefônica, criando um canal para transmissão de dados e outro de voz, possibilitando ao usuário utilizar a Internet e o telefone ao mesmo tempo. O serviço está sendo oferecido em parceria com a Telefônica e custa R$ 19,90. O produto já está disponível em 89 cidades do Estado de São Paulo onde IG atua.