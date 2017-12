IG passa a cobrar por conteúdo WAP A SeliG, unidade de Internet móvel do provedor iG, passa a cobrar mensalidade pelos conteúdos. Agora, os usuários do portal WAP pagarão R$ 3,00 mensais para ter acesso a e-mail via celular, notícias em tempo real, informações do trânsito, cinema, relação de serviços disponíveis na cidade, consultas esotéricas, entre outros. O valor será debitado diretamente da conta telefônica. A cobrança pelo serviço já estava prevista desde o lançamento do provedor em julho de 2000. Para presidente da SeliG, Fabian de la Rua, nem todos os usuários vão aderir ao serviço pago. Mesmo com o serviço pago, a SeliG espera dobrar o número de usuários até o final deste ano, chegando a cerca de 120 mil clientes.