Iglesias aposta suas fichas e as do BID no País O espanhol de Astúrias naturalizado uruguaio Enrique Valentin Iglesias, de 71 anos, espera que a partir de amanhã as instituições financeiras internacionais restabeleçam suas linhas comerciais ao Brasil e voltem a ofertar crédito a preços de mercado, e não de risco. Mais do que isso, Iglesias é fiador de um crédito novo no valor de US$ 1 bilhão com o qual o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá estimular exportações do País. "Também poderemos estudar o repasse de outros recursos já contratados com o BNDES para incentivar a produção e principalmente o emprego em empresas exportadoras", disse Iglesias ao Estado. Um torcedor da América Latina e do Brasil, Iglesias comanda uma carteira de US$ 110 bilhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a instituição que preside há 14 anos, eleito por três mandatos consecutivos de cinco anos cada um. Nesse período, Iglesias conseguiu a façanha de aumentar a carteira do banco, dos US$ 60 bilhões de cinco anos atrás para os atuais US$ 110 milhões. Os Estados Unidos participam com 34,6% do capital do banco, os latino-americanos com 53,8% e o restante fica com Canadá, Japão, Israel e países da Europa. Nas três ocasiões, desde que assumiu o comando do banco em 1988, ele se gaba de ter sido eleito por unanimidade. Motivo: é um "consensus builder" (um construtor de consensos), como gosta de se classificar. Na terça-feira, Iglesias comemorou com generoso sorriso o anúncio do Santander de que sua carteira comercial de US$ 600 milhões para financiar empresas brasileiras está em operação e não haverá corte de crédito. Aproveitou o anúncio feito pelo conselheiro e diretor-geral do Santander, Francisco Luzón, no Palacio de la Magdalena, às margens do Mar Cantábrico, em seminário promovido pelo banco, para emendar: "Esse é um exemplo que esperamos seja seguido por bancos internacionais na reunião de segunda-feira (amanhã) em Nova York". Não é mera retórica. Iglesias diz estar certo de que só com o estímulo às exportações e o ingresso de dólares novos nos países da América Latina será possível manter as conquistas da região nos anos 90. "As décadas de 60 e 70 foram de grandes reviravoltas políticas e econômicas na região, enquanto a de 80 foi perdida e a de 90 foi de recuperação e inserção da região no contexto da globalização". Ele lembrou que ocorreram privatizações e investimentos. Houve redemocratização e eleições. "A América Latina de hoje não é a mesma América Latina de 20 anos atrás. É muito melhor", disse, sem nunca esconder o entusiasmo, uma de suas marcas registradas. Foi ele também o responsável pela abertura do banco ao setor privado, porque até 1993 os repasses do BID eram apenas para o setor público. Na ocasião, justificou: "A região precisa de investimentos em infra-estrutura, e o setor privado poderia realizá-los". Iglesias, no entanto, reconhece que, hoje, há um esmagamento de crédito ("credit crunch"), mas afirma que esse movimento nada tem a ver com as eleições brasileiras ou incertezas cambiais em países como a Argentina, que acabaram contagiando o Uruguai. O Uruguai, aliás, foi o país onde Iglesias chegou com a família aos três anos de idade, se criou, chegou a ser ministro das Relações Exteriores e, posteriormente, secretário-geral da Comissão da Organização das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe (Cepal), de onde saiu para assumir o BID em 1988. Em 1986, presidiu em Punta del Este a reunião ministerial que deu início à Rodada Uruguai de negociações multilaterais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt), o embrião da atual Organização Mundial de Comércio (OMC). Democracia Para esse amante da ópera e amigo de Plácido Domingo e José Carreras, o atual encolhimento do crédito tem a ver com lenta retomada da economia americana a partir de 2000, os atentados terroristas de 11 de setembro do ano passado e o efeito que as duas coisas provocaram na Europa. "O crescimento da economia americana nos anos 90 foi fantástico e contagiante, havia crédito e investidores dispostos a assumir riscos. Mas alguns créditos foram atraídos por ganhos exuberantes, não eram de médio ou longo prazos. Não representaram crescimento da poupança interna da América Latina, que volta a precisar de crédito." Com a queda no crescimento americano e os atentados, acredita Iglesias, a situação passou a ser outra. Também influíram, na sua opinião, os riscos a que os investidores estavam expostos quando apostavam em ganhos espetaculares, comprando títulos de países ou de empresas. Agora, com o temor de que o valor dos papéis desses países se deteriore em face da variação cambial e de que eram falsos os lucros de grandes corporações, muitos investidores partem para ativos de menor risco. "Mas, certamente, os investidores vão perceber que países da América Latina hoje são mais sólidos e contribuem para o tamanho de muitas empresas globais que investiram na região." Por isso, mesmo nesse cenário de retração do crédito, Iglesias está certo de que a América Latina, onde a mão-de-obra e as pequenas e médias empresas são criativas, "conseguirá conquistar novos mercados e novos investimentos para superar essas crises, que são passageiras e têm a ver também com a qualidade do investimento. Poderão com exportações criar poupança." Na sua opinião, os bons investimentos são aqueles de empresas que apostam na globalização conquistando novos mercados e ampliando negócios de médio e longo prazos. "A América Latina ainda sofre com a falta de regras de saídas de capital, o que não ocorre na Europa nem nos Estados Unidos", afirmou Iglesias. No caso brasileiro, Iglesias destacou que a sucessão de Fernando Henrique Cardoso é uma afirmação da democracia na região. "Veja só que prova inequívoca de maturidade política esse encontro do presidente ontem (na segunda-feira, dia 19) com os candidatos", afirmou, mostrando a reportagem sobre o assunto publicada pelo El País, um dos jornais mais influentes da Espanha. O vice-presidente do Banco Mundial (Bird), Manuel Conthe, foi mais longe: "Os candidatos parecem mais radicais nas campanhas, porque têm promessas a fazer aos eleitores, do que quando chegam ao poder e passam a ter compromissos fiscais. Alguns analistas exageram, levam discursos de candidatos ao pé da letra". O Bird participa do pacote de ajuda ao Brasil com US$ 3 bilhões. Conthe, no entanto, entende a preocupação dos investidores. "A frustração de expectativas é natural porque os ganhos foram maiores no passado", disse. Mas, como Iglesias, afirma que o bom investimento é aquele de médio e longo prazos, capaz de criar poupança. O investimento que defendem hoje é aquele dos bancos para financiar as exportações que, no médio e longo prazos, produzem riquezas e fazem a economia do mundo girar e não ficar "crunch" (esmagada) por falta de crédito.