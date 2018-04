Iglesias elogia a maturidade política do Brasil O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Henrique Iglesias, afirmou hoje à Agência Estado que o encontro de ontem do presidente Fernando Henrique Cardoso, com os candidatos à Presidência, foi uma prova da maturidade política brasileira e um compromisso claro destes candidatos com a agenda econômica e política. Segundo Eglesias, além do crédito adicional de US$ 1 bilhão do BID para exportações, ele pretende conversar com FHC e, em especial com o BNDES, que repassa créditos do BID às empresas brasileiras, sobre linhas que possam sustentar o crescimento da economia brasileira diluindo por completo este período de turbulência. Iglesias não escondeu a satisfação de ver, as fotos dos candidatos ao lado de Fernando Henrique Cardoso, hoje cedo no Palácio de la Magdalena, às margens do mar Cantábrio, onde coincidentemente a Espanha costurou parte do Pacto de Moncloa. O Palácio de la Magdalena foi de onde o rei Alfonso XII, avó do rei Juan Carlo, partiu para o exílio com o avanço do Franquismo. Clique aqui para ver o índice de notícias sobre o encontro FHC-candidatos.