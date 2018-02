IGP-10 acelera alta em julho por agrícolas A inflação pelo Índice Geral de Preços-10 acelerou em julho, pressionada principalmente pelos alimentos agrícolas, com destaque para o leite. O indicador subiu 0,22 por cento em julho, seguindo a alta de 0,15 por cento em junho, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), nesta quarta-feira. O Índice de Preços por Atacado (IPA) avançou 0,10 por cento em julho, depois da queda de 0,10 por cento em junho. O IPA agrícola teve elevação de 0,93 por cento, após cair 0,90 por cento no mês passado. Já o IPA industrial declinou 0,16 por cento, seguindo a alta de 0,16 por cento anterior. As maiores altas individuais no atacado foram de leite in natura (8,42 por cento), soja (2,79 por cento), bovinos (3,56 por cento), ovos (10,76 por cento) e aves (5,17 por cento). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,40 por cento no mês, depois da alta de 0,28 por cento no anterior. Os principais avanços de custos foram de leite longa vida (15,79 por cento), mamão papaia (32,50 por cento) e manga (17,95 por cento). O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) teve alta de 0,56 por cento, ante ganho de 1,51 por cento no mês passado. Os custos da mão-de-obra, que vinham subindo devido a dissídios sazonais, desaceleraram a alta para 0,75 por cento em julho, contra 2,57 por cento em junho. "A desaceleração foi consequência do menor impacto dos reajustes salariais nas cidades de Brasília, Fortaleza, Florianópolis, Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo", disse a FGV em nota. O IGP-10 foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.