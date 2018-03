IGP-10 atinge patamar mais baixo desde junho de 99 O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) de maio fechou em 0,02% - patamar mais baixo desde junho de 1999 (-0,06%). Em abril, o indicador havia ficado em 1,24%. A principal responsável pela queda da inflação foi a variação dos preços no atacado, que fechou em - 0,42%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os principais responsáveis pela variação negativa foram os combustíveis, produtos agrícolas e alimentos. Apenas estes três grupos de produtos tiveram uma inflação de -1,40%. Se fossem retirados estes grupos do atacado, o restante dos preços teria registrado uma variação positiva de 0,64%. Já no varejo, houve uma leve desaceleração da inflação que passou de 1,22% em abril para 0,92% em maio.