IGP-10 de abril ficou em 0,36% O IGP-10 fechado do mês de abril ficou em 0,36%, segundo cálculo da Fundação Getúlio Vargas. Os índices que compõem o IGP-10 apresentaram as seguintes variações: IPA (0,26%); IPC (0,53%); INCC (0,50%). Segundo o chefe do Centro de Estudos de Preço da FGV, Paulo Sidney Cota, a alta do IGP-10 de abril deve-se principalmente ao aumento dos combustíveis e, no caso do varejo, ao grupo habitação, além do grupo transportes. No atacado, a contribuição dos combustíveis foi 0,47pp, acima do resultado do IPA que foi de 0,26%. O IPA ficou menor por causa da contribuição dos produtos agrícolas que mostraram deflação de 0,60%. Cota observou, no entanto, que essa tendência de queda dos produtos agrícolas já foi revertida "pelo que se viu na segunda prévia do IGPM". Os produtos industrias no atacado aumentaram 0,58%. No varejo, o grupo de transportes passou de uma deflação de 0,45% em março para uma alta de 1,49% em abril. O item que mais influenciou na alta do IPC foi a gasolina que subiu 5,62%. O grupo de habitação aumentou de 0,21% em março para 0,59% em abril. Os itens que mais subiram no grupo foram a eletricidade residencial (1,23%), gás de botijão (2,58%) e taxa de água e esgoto (1,29%). No INCC, o resultado de 0,50% se deve ao aumento de 0,76% na mão de obra e 0,26%, em materias e serviços.