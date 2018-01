IGP-10 de agosto fica em 0,21% O Índice Geral dos Preços-10 (IGP-10) de agosto apontou inflação de 0,21%, segundo informou no final da tarde de hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os índices que compõem o IGP-10 tiveram as seguintes variações: Índice de Preços no Atacado (IPA), com queda de 0,09%; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), com alta de 0,25%; e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), com alta de 2,25%. No ano, o IGP-10 acumula alta de 6,56% e, em 12 meses, de 23,82%.