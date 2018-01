IGP-10 de janeiro fica em 0,63% A inflação medida pelo Índice Geral de Preços Versão 10 (IGP-10) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) atingiu 0,63% em janeiro. Os três índices componentes do IGP-10 tiveram os seguintes resultados: o Índice de Preços por Atacado (IPA) subiu 0,79% ; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), 0,39%; e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), 0,33% . O período de coleta de preços foi de 11 de dezembro de 2000 ao último dia 10. A partir deste mês, os índices de preços da FGV estão reformulados e, portanto, a instituição informa que não é correta a comparação com os resultados dos meses anteriores. Houve ampliação de duas para 10 no número de capitais nas quais ocorre a coleta de preços do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Outra modificação é que a amostra para o Índice de Preços por Atacado (IPA) foi reduzida de 477 para 462 mercadorias. O INCC também foi modificado, sendo que o número de capitais de pesquisa caiu de 20 para 12, apesar da manutenção dos 62 itens de mercadorias e serviços.