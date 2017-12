IGP-10 de janeiro fica em 0,76% O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) do mês de janeiro ficou em 0,76%, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No mês passado, a variação do Índice foi de 0,59%. O Índice é composto pelo Índice de Preços no Atacado (IPA), Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), que subiram 0,88%, 0,63% e 0,19%, respectivamente.