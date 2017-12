IGP-10 de julho registra deflação de 0,73% O IGP-10 de julho registrou deflação de 0,73%, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas. Em junho, o IGP-10 havia apontado taxa negativa de 0,59%. Os índices que compõem o índice geral apresentaram as seguintes variações: IPA, -1,13%; IPC, -0,16%; e INCC, +0,54%. No ano, o IGP-10 acumula alta de 6,34% e, em 12 meses, de 26,36%. A coleta de preços foi feita do dia 11 de junho ao dia 10 deste mês.