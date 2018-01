IGP-10 de março fica em 0,36% A inflação medida pelo Índice Geral de Preços dos 10 primeiros dias do mês de março (IGP-10) ficou em 0,36%, mantendo-se praticamente estável em relação à fevereiro 0,40%, segundo os dados divulgados há pouco pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O principal impacto no índice foi dos produtos agrícolas, que subiram 0,78% no atacado em março, contra 0,59% no mesmo período de fevereiro. O chefe do Centro de Estudos de Preços da FGV, Paulo Sidney Cota, disse que os agrícolas foram os principais responsáveis pelo Índice de Preços no Atacado (IPA) de 0,36% no mês. Ainda no atacado, os principais ajustes de preços ocorreram no leite in natura (5,69%), ovos (9,15%), laranja (15,23%) e feijão (9,16%). Em termos de produtos para os consumidores, os principais aumentos ocorreram nos ônibus urbanos (1,60%), com reajuste em seis capitais, leite longa vida (3,05%) e curso superior (1,83%). O IGP-10 acumulado no ano atingiu 1,40% e, nos últimos 12 meses, 9,71%.