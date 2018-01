IGP-10 de novembro fica em 0,45% O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) de novembro registrou taxa de 0,45% em novembro, segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou no teto das expectativas do mercado, que variavam entre 0,35% e 0,45%, mas ficou abaixo da taxa de outubro, que havia sido de 0,67%. Os índices que compõem o IGP-10 tiveram as seguintes variações: alta de 0,53% para o Índice de Preços no Atacado (IPA); alta de 0,24% para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC); e alta de 0,45% para o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). No ano, o IGP-10 acumula uma taxa de 8,78% e, em doze meses, de 14,08%.