IGP-10 de outubro fica em 0,67% A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou hoje o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) de outubro, que ficou em 0,67%. A expectativa dos analistas era de que o Índice ficasse entre 0,55% e 0,85%. Em setembro, o Índice foi de 0,95%. Segundo a FGV, os índices que compõem o IGP-10 também registraram alta. São elas: o Índice de Preços no Atacado (IPA) com alta de 0,73%; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), alta de 0,56%; e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), alta de 0,54%. No acumulado do ano, o IGP-10 acumula uma alta de 8,30% e em doze meses, de 18,94%.