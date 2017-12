IGP-10 de setembro fecha em 1,52% A inflação de setembro medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou em 1,52%, contra os 2,52% registrados em agosto. O Índice de Preços no Atacado (IPA) teve alta de 2,28%, contra 3,07% apurados em agosto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de setembro ficou em 0,39%, ante 2,19% em agosto. Já o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) ficou praticamente estável em 0,30% este mês, ante 0,31% em agosto. O IGP-10 é calculado entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês corrente. Ontem, a FGV divulgou, através da Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima), a segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de setembro. O índice ficou em 0,93%. O Índice de Preços no Atacado (IPA), que registrou alta de 1,46%; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 0,12% e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) de 0,22%. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) também divulgou ontem a segunda prévia de setembro do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que ficou em 0,74%.