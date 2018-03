IGP-10 desacelera em janeiro, com alta de 0,39% A inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado-10 subiu 0,39% em janeiro, ante alta de 0,47% registrada em dezembro. O resultado, anunciado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, ficou perto do teto das previsões dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam uma taxa entre 0,18% a 0,40%, e acima da mediana das expectativas (0,32%). Dentre os índices que compõem o IGP-10, o Índice de Preços ao Consumidor -10 (IPC-10), responsável por 30% do total, foi o que apresentou a maior alta no período, com avanço de 0,75% em janeiro, ante elevação de 0,33% em dezembro. De acordo com a fundação, a aceleração na taxa do IPC-10, de dezembro para janeiro, foi causada pelas elevações de preços mais intensas nos grupos Habitação (de -0,24% para 0,27%) e Transportes (de 1,09% para 2,43%), que juntos responderam por 80% da aceleração do IPC-10, de dezembro para janeiro. Quanto ao Índice de Preços por Atacado-10 (IPA-10), que representa 60% do total do IGP-10, foi observada elevação de 0,25% em janeiro, frente alta de 0,56% em dezembro. A redução observada ante o mês anterior foi causada pela queda nos preços dos produtos agrícolas no atacado, que tiveram pequena elevação de 0,03% ante aumento de 1,25% em dezembro. Já os produtos industriais no atacado, os quais subiram 0,33% em janeiro, ficaram estáveis frente a dezembro. O Índice Nacional do Custo da Construção -10 (INCC-10), que representa 10% do IGP-10, teve aumento de 0,39% em janeiro, ante taxa positiva de 0,25% em dezembro. A aceleração foi influenciada, segundo a fundação, por aumentos de preços mais intensos nos segmentos de materiais e serviços (de 0,37% para 0,42%) e de mão-de-obra (de 0,11% para 0,36%). Até janeiro, o IGP-10 registra elevação de 3,58% em 12 meses. O período de coleta de preços para o IGP-10 de janeiro foi do dia 11 de dezembro ao dia 10 de janeiro. Atacado As altas de preço mais expressivas no atacado, no índice, foram registradas nos preços de milho em grão (5,20%); ovos (14,82%); e óleo de soja refinado (9,11%). Já as mais expressivas quedas de preço no atacado foram verificadas em soja em grão (-2,27%); arroz em casca (-6,23%) e bovinos (-1,44%). De acordo com a fundação, os preços dos produtos agrícolas no atacado registram aumento de 7,17% em 12 meses até janeiro. Já os preços dos produtos industriais no atacado acumulam alta de 2,92% em 12 meses até janeiro. Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais apresentaram taxa positiva de 0,38% em janeiro, ante deflação de 0,04% em dezembro. Por sua vez, os preços dos bens intermediários tiveram elevação de 0,23% em janeiro, ante alta de 0,12% em dezembro. Já os preços das matérias-primas brutas apresentaram alta de 0,14% em janeiro, ante avanço de 2,15% em dezembro. No âmbito do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais no atacado apresentam avanço de 0,76% em 12 meses até janeiro. Já os preços dos bens intermediários acumulam elevação de 2,89% em 12 meses até janeiro. Por fim, os preços das matérias-primas brutas apresentam aumento de 10,37% em 12 meses. Até janeiro, o IPA-10 acumula no ano alta de 3,95% em 12 meses. Varejo Das sete classes de despesa que formam o IPC-10, seis registraram aceleração ou fim de deflação de preços, no mesmo período. Além dos dois grupos já citados, é o caso de Alimentação (de 0,43% para 0,72%); Vestuário (de 0,45% para 0,69%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,15% para 0,75%); e Educação, Leitura e Recreação (de 0,35% para 0,57%). O único grupo a registrar desaceleração de preços, no mesmo período, foi o de Despesas Diversas (de 2,03% para 0,07%). Na análise por produtos, as altas de preço mais expressivas no varejo, no IGP-10 de janeiro, foram registradas nos preços de tarifa de ônibus urbano (5,63%); mamão da amazônia - papaya (18%) e cenoura (23,78%). Já as mais significativas quedas de preço foram apuradas em limão (-42,63%); passagem aérea (-7,61%) e seguro facultativo para veículo (-2,45%). No varejo, o IPC-10 acumula aumento de 2,03% em 12 meses até janeiro. Construção Civil A FGV esclareceu que, na avaliação do comportamento dos preços no âmbito de produtos, as altas de preço mais expressivas, na construção civil, dentro do IGP-10 de janeiro, foram registradas em vale transporte (2,07%); ajudante especializado (0,32%) e refeição pronta no local de trabalho (0,60%). Enquanto que as mais expressivas quedas de preço foram apuradas em condutores elétricos - fio/cabo (-1,99%); tinta a base de PVA (-0,46%) e chuveiro elétrico - simples (-0,97%). Na construção civil, o INCC-10 acumula elevação de 5,15% em 12 meses até janeiro no âmbito do IGP-10.