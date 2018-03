IGP-10 fica em 0,42% em janeiro A inflação medida pelo Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) ficou em 0,42% em janeiro segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em dezembro o indicador havia ficado em 0,77%. O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,35% a 0,55%). A FGV anunciou ainda as taxas de variação dos três indicadores que compõem o IGP-10. O Índice de Preços por Atacado (IPA-10) ficou em 0,27%, ante alta de 0,88% apurada em dezembro. O IGP-10 acumula elevação de 12,04% em 12 meses. O período de coleta de preços do indicador de janeiro foi do dia 11 do mês anterior e 10 do atual mês. No atacado, a fundação informa que os preços dos produtos agrícolas subiram 0,40% ante alta de 0,94% registrada em dezembro; e os preços dos produtos industriais subiram 0,23% em relação ao aumento de 0,86% verificado no mês passado. Já no âmbito do IPA segundo estágios de processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos Bens Finais subiram 0,62% ante alta de 0,91% em dezembro; os preços dos Bens Intermediários subiram 0,30% ante aumento de 0,76% registrado no mês passado; e os preços das Matérias-Primas Brutas caíram 0,23%, ante alta de 1,05% apurada em dezembro. No varejo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) ficou em 0,74%, ante alta de 0,48% em dezembro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC-10) ficou em 0,70% em janeiro ante elevação de 0,72% registrada no mês passado.