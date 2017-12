IGP-10 registra deflação de 0,40% O Índice Geral de Preços dos 10 primeiros dias do mês (IGP-10)de fevereiro caiu 0,40%. A deflação foi resultado especialmente da redução dos preços dos produtos agrícolas no atacado, que caíram o,59%. O economista coordenador dos índices de preços ao consumidor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Luiz Elias Marcelino, explica que a queda na cotação dos agrícolas ocorreu devido ao clima razoável do período e à manutenção dos estoques. As principais reduções, no atacado, ocorreram em aves (-8,7%), ovos (-11,1%), milho (-11,4%), soja (-5,4%) e suínos (-6,1%). Houve aumento, porém, no preços das frutas e legumes (9,3%) e nos cereais e grãos (1,1%). Ainda no atacado, houve aumento dos preços dos produtos industriais (0,61%), com destaque para máquinas agrícolas (2,5%).