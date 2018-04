IGP-10 sobe 0,54% após cair 0,85% Pressionado por produtos agropecuários mais caros no atacado, o Índice Geral de Preços -10 (IGP-10) subiu 0,54% em fevereiro, após cair 0,85% em janeiro. Segundo o coordenador de Análises Econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, o fim da deflação agropecuária atacadista, de janeiro para fevereiro (de -1,56% para 3,24%) respondeu por 55% do total da taxa de elevação do IGP-10 no mês. Para o economista, a trajetória dos IGPs parece ser ascendente. Mas não há, no momento, sinais de possíveis aumentos de preços que possam conduzir a um cenário de inflação descontrolada.