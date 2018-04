IGP-10 tem leve desaceleração e sobe 0,73% em novembro O Índice Geral de Preços-10 registrou em novembro um avanço menor do que o verificado em outubro, mostraram dados divulgados nesta quinta-feira. O indicador subiu 0,73 por cento em novembro, seguindo a alta de 0,78 por cento em outubro. Entre os componentes do IGP-10, o Índice de Preços por Atacado (IPA) avançou 0,81 por cento no mês, depois de ter avançado 0,98 por cento em outubro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), por sua vez, teve alta de 0,49 por cento em novembro, frente ao ganho de 0,10 por cento em outubro. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou alta de 0,74 por cento, seguindo a elevação de 1,0 por cento no mês anterior. O IGP-10 foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 11 de outubro e 10 de novembro. (Reportagem de Renato Andrade)