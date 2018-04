IGP-10 tem o menor índice da história O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) de julho teve deflação de 0,35%, ante -0,03% em junho, acumulando -0,06% em 12 meses e -1,54% em 2009. O índice acumulado no ano é a menor taxa para o período de janeiro a julho da série do IGP-10, que começou em 1993. Para meses de julho, a taxa do IGP-10 deste mês é a menor desde julho de 2005, quando ficou em -0,37%. A deflação no índice geral foi puxada pelo seu principal componente, o Índice de Preços por Atacado (IPA), que caiu 0,68%. Os dois outros formadores do IGP-10 tiveram inflação: o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) variou 0,21% e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), 0,48%. O coordenador de Análises Econômicas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, prevê que a deflação não vai ter vida longa na série de índices gerais da FGV. "A gente pode esperar que os IGPs deixem a zona de deflação, não sei se em agosto, mas é possível", afirmou. O motivo é o futuro esgotamento dos principais fatores que levaram o resultado de julho à deflação: o óleo diesel e o minério de ferro, que tiveram quedas de preço no IPA, de 7,02% e 7,03%, respectivamente. Ele citou também a soja no atacado e o câmbio. Segundo ele, o câmbio já está diminuindo sua influência de queda nos preços, o diesel pode ter esgotado o movimento de redução agora no IGP-10 e a redução do minério de ferro também vai diminuir futuramente. Os preços no atacado medidos pelo IPA-10 em julho tiveram queda generalizada, que atingiu os preços agrícolas (0,69%), os industriais (0,67%), os bens finais (0,17%) e os intermediários (1,19%).