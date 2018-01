IGP-DI atinge 5,84% e bate novo recorde O IGP-DI de novembro atingiu 5,84%, a maior taxa de inflação medida por este índice desde julho de 1994 (24,71%), segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado de novembro superou as expectativas dos analistas de mercado, que esperavam uma taxa entre 5,10% e 5,75%. O IGP-DI acumula alta de 23,09% no ano e de 23,31% em doze meses. No mês, o IPA subiu 7,45%; o IPC, 3,14%; e o INCC, 2,45%. O núcleo do IPC-DI no mês passado ficou em 1,46%. A elevação do IGP-DI em novembro (5,84%) em relação a outubro (4,21%) foi provocada por um salto em todos os indicadores que compõem o índice, com destaque para o IPC-DI, que passou de uma alta de 1,14% (outubro) para 3,14%. Os principais impactos para a alta dos preços no varejo foram dados pela gasolina (11,39%), álcool combustível (25,86%), pão francês (8,03%), gás de botijão (15,31%), eletricidade residencial (3,61%) e açúcar refinado (43,88%). O IPA também acelerou a alta de outubro (6,02%) para novembro (7,45%), sob pressão especialmente do óleo diesel (18,39%), bovinos (10,39%), álcool etílico hidratado (31,14%), milho (24,88%), ovos (21,78%) e aves (10,38%). O INCC também ampliou a alta de outubro (1,13%) para novembro (2,45%), com impacto do cimento (9,03%) e do aço (7,45%). O IPC-DI acumula no ano alta de 10,04%; o IPA-DI de 31,29% e o INCC de 10,98%.