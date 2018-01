IGP-DI de abril fica em 1,15% em abril, dentro das expectativas O Índice Geral de Preços?Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou em 1,15% no mês de abril, dentro das expectativas dos analistas que apontavam para um resultado entre 1% e 1,20%. Com este resultado, o Índice acumula uma alta de 4,02% no ano e de 5,71% nos últimos doze meses. Em abril, os índices que compões o IGP-DI apresentaram as seguintes variações: alta de 1,57% no Índice de Preços no Atacado (IPA), alta de 0,31% no índice de Preços ao Consumidor (IPC), e alta de 0,59% para o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). O IPA agrícola subiu 0,80% e o IPA industrial 1,86%. Os itens que compõem o IPC registraram as seguintes taxas: alimentação 0,12%, habitação 0,45%, vestuário 0,93%, saúde e cuidados pessoais 0,89%, educação, leitura e recreação, 0,12%, transportes, -0,43% e despesas diversas 0,64%.