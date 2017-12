IGP-DI de dezembro fica em 0,60% e acumula 7,67% no ano O Índice Geral de Preços?Disponibilidade Interna (IGP-DI) de dezembro ficou em 0,60%, segundo acaba de informar a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em novembro, esse Índice havia atingido 0,48%. O núcleo ? descontadas oscilações sazonais de preços - do IPC-DI em dezembro ficou em 0,46%. Os itens que compõem o IGP-DI apresentaram as seguintes variações em dezembro: alta de 0,74% para o Índice de Preços no Atacado (IPA); alta de 0,43% para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC); alta de 0,16% para o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). Desta forma, o IGP-DI encerrou o ano de 2003 com inflação de 7,67%. Também no acumulado em 2003, o núcleo do IPC-DI registrou alta de 9,68%, o IPA ficou em 6,26%, o IPC marcou 8,93% e o INCC, 14,42%.