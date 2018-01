IGP-DI de dezembro ficou em 2,7% O Índice Geral de Preços (IGP-DI) teve alta de 2,70% em dezembro, quase a metade do desempenho em novembro, quando o índice atingiu 5,84%. Segundo o economista da FGV, Salomão Quadros, a queda da cotação do dólar em relação ao real foi o fator que amenizou a variação do IGP-DI em dezembro. "Esse movimento de queda é comparável ao nível de subida do dólar. O IGP-DI está descendo tão rápido quanto subiu", disse. A valorização cambial teve grande influência também no recuo do Índice de Preços por Atacado (IPA) em dezembro, que teve alta de 3,14% ante variação de 7,45% em novembro. O índice representa 60% do resultado total do IGP-DI. Os produtos agrícolas, no âmbito do atacado, subiram 3,03% em dezembro; em novembro tiveram alta de 8,42%. Já os produtos industriais tiveram alta de 3,18% no mês passado, ante variação 7,05% no mês anterior. Quadros afirmou que a desvalorização cambial ainda se faz sentir em alguns produtos. Em dezembro foram verificadas altas expressivas nos preços de óleo diesel (9,4%) e óleo de soja refinado (9,01%). Problemas de safra conduziram também a expressivas altas de preços em ovos (10,14%) e leite in natura (5,16%). O recuo do dólar influenciou no varejo. O índice de preços ao consumidor (IPC) subiu 1,94% em dezembro, enquanto em novembro esse indicador registrou alta de 3,14%. Quadros considerou que a queda do dólar influenciou os preços do grupo alimentação, que subiu 3,57% no mês passado, ante alta de 5,64% registrada em novembro. "Realmente alimentação tem muito a ver com dólar", disse o economista da FGV, observando porém que entre os sete grupos que compõem a formação do IPC, o de alimentação foi o que subiu mais em dezembro. Outras altas expressivas foram verificadas nos preços de habitação (1,25%), vestuário (0,84%), saúde e cuidados pessoais (1,75%), educação, leitura e recreação (1,45%), transportes (0,92%) e despesas diversas (3,22%). Em termos de produtos, as altas mais significativas no varejo foram verificadas nos preços de cigarros (9,4%), gás de butijão (6,94%), leite tipo longa vida (4,96%) e pão francês (2,69%). Em 2002, o IGP-DI subiu 26,41%, a maior variação anual desde 1995, quando o indicador teve alta de 14,78%. O resultado foi pior do que o registrado em 1999, época de grande desvalorização cambial, quando o IGP-DI anual subiu 19,98%. Para se ter uma idéia do que é este resultado, em 2000 o indicador anual fechou com variação de 9,81% em 2000 e com alta de 10,4% em 2001. Segundo Salomão Quadros, este cenário deve-se ao fato de que em 2002 houve períodos mais longos de desvalorização cambial do que em 1999. Ele lembrou que no ano passado o dólar começou a subir em meados de 2002 e ?violentamente? no final do ano. Isso conduziu a um Índice de Preços ao Atacado (IPA-DI) de 35% em 2002. Este indicador responde por 60% do resultado total do IGP-DI. "A gente teve um choque de câmbio muito forte e uma subida do IPA-DI muito alta, embora a aceleração anual do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) não tenha sido muito grande" disse. O IPC-DI subiu 12,18% em 2002. Tendência Salomão acredita ser muito provável que a tendência de recuo verificada no Índice de Geral de Preços (IGP-DI) de dezembro permaneça nos resultados de janeiro deste ano. "Realmente, a nossa expectativa é de que este movimento (de recuo da inflação) prossiga", disse Quadros. Ele observou, porém, que para o IGP-DI de janeiro já existem algumas pressões, como a influência do reajustes de combustíveis - em vigor desde o dia 29 de dezembro - pagamentos de parcelas de IPVA e de IPTU. "Isso vai afetar a inflação do IGP-DI de janeiro sim, mas o movimento de desaceleração, de grande magnitude, deve prevalecer sobre isso", afirmou. Segundo ele, além da sinalização de queda no dólar nos primeiros dias de janeiro, foi detectado indício de queda nos preços do início da cadeia produtiva, mais especficamente no resultado dos preços das matérias-primas no âmbito do atacado. "Os preços dos alimentos estão em desaceleração e alguns preços de matéria-prima estão mais baixos do que de produtos finais. Temos fundamentos para concluir que haverá prosseguimento na desaceleração de preços", afirmou, embora lembrando que o repasse cambial ainda é presente no âmbito do varejo. Núcleo O repasse cambial nos preços do varejo durante o ano de 2002 conduziu à variação de 8,75% no núcleo da inflação do ano passado, a maior de toda a série histórica do núcleo, calculado com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Getúlio Vargas, avaliou Salomão Quadros. O núcleo descarta as mais expressivas altas e as mais significativas quedas de preços no varejo. Quadros lembrou que o resultado mensal de dezembro do núcleo também foi alto, de 1,39%. "Foi alto, embora tenha sido menor do que o de novembro, que foi de 1,46%" disse. Quadros argumentou que a inflação está bem disseminada no âmbito do IPC. "Tudo indica que a desaceleração dos preços do varejo vai ocorrer, acompanhando sinais de recuo no dólar, mas será em velocidade menor do que a dos preços do atacado", disse. Ele lembrou que o impacto da valorização cambial é mais rápido no resultado do Índice de Preços por Atacado (IPA) do que no varejo.