IGP-DI de fevereiro confirma queda da inflação A inflação medida pelo Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) recuou em fevereiro, por cauda de uma desaceleração generalizada dos aumentos de preços. A taxa passou dos 2,17% de janeiro para 1,59% no mês passado, abaixo das projeções de mercado. O IGP-DI é o maior no mesmo mês desde fevereiro de 1999 (4,4%). E o acumulado de 12 meses, que fechou em 30,73%, supera todos desde o início do Plano Real para o indicador. "A tendência de desaceleração vai prosseguir durante o mês de março", afirmou o coordenador de análises econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros. Ele admite ue o processo de repasses de aumento de preços, por causa da desvalorização do real, está se exaurindo, por enquanto. "Os efeitos do repasse para os preços estão ficando cada vez menores", disse. Para Quadros, "ainda é cedo para se pensar em redução das taxas de juros". Além de futuras oscilações do câmbio, outros riscos são os preços de produtos agrícolas e o custo de transporte, em decorrência de aumentos de combustíveis. O IGP-DI de fevereiro foi o mais baixo depois de maio do ano passado (1,11%). O índice mede a inflação do primeiro ao último dia de cada mês. No atacado, a inflação foi de 1,71%; no varejo, 1,37%; e na construção civil, de 1,39%. O núcleo calculado pela FGV para o índice do varejo (excluindo as maiores altas e baixas de preços) ficou em 0,93%, abaixo do patamar de 1%, acima do qual havia estacionado nos três meses anteriores. Mas foi mais do que o dobro do núcleo de fevereiro de 2002, calculado em 0,44%. Quando analisada a variação acumulada do núcleo dos preços ao consumidor, houve um avanço de 9,40% em janeiro para 9,92% em fevereiro. O acumulado leva em consideração a inflação mais elevada nos meses passados. Para Quadros, o acumulado do núcleo de preços deverá permanecer avançando até meados do ano. No atacado, a inflação acumulada em 12 meses está em 40,76% e no varejo, em 15,28%, pouco acima da taxa para a construção civil, de 15,09% no mesmo período. Em 2003, o IGP-DI acumula alta de 3,8%. O recuo da inflação de fevereiro teria sido maior, não fossem os produtos agrícolas, que não ajudaram a derrubar os índices, como ocorreu nos anos anteriores. Os preços dos produtos agrícolas no atacado passaram de 1,16% para 1,20%, entre janeiro e fevereiro. A variação de preços do arroz, que em fevereiro de 2002 recuaram 11,8%, encolheu apenas 1,75% no mês passado. Os preços de legumes e frutas avançaram 12,7%. E dos produtos da lavoura para a exportação caíram 0,17%, pouco comparado à queda de 5,23% do ano passado. Na indústria de transformação a desaceleração foi maior: a taxa passou de 2,69% para 1,93% entre os dois primeiros meses do ano. "Na indústria está havendo desaceleração em geral", diz Quadros. Os preços de ferro e aço subiram 1,58%, menos do que os 3,38% de janeiro, assim como o item material de transporte, cuja variação ficou em 1,45%, ante os 4,07% do mês anterior. No varejo, todos os grupos pesquisados registraram aumentos inferiores aos captados em janeiro passado.