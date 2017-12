IGP-DI de janeiro fica em 0,49% O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de janeiro ficou em 0,49%, segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Índice de Preços no Atacado (IPA) ficou em 0,40%; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em 0,64%; e o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), em 0,58%. Os preços de produtos agrícolas no atacado mostraram deflação de 0,62%. Já os produtos industriais no atacado subiram 0,78%. No varejo, o grupo de maior alta foi o de educação, leitura e recreação, de 2,64%, puxado pelas matrículas e mensalidades escolares. O grupo alimentação registrou alta de 0,92%. O ritmo dos preços em janeiro desacelerou em relação ao IGP-DI de dezembro, que tinha sido de 0,76%. No entanto, a comparacão não é recomendável porque a forma de cálculo do IGP-DI em janeiro foi modificada, aumentando a abrangência geográfica da amostra do IPC e modificando a estrutura de pesos do IPA, entre outras alterações.