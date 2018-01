IGP-DI de julho fica em 2,26% O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) ficou em 2,26% em julho, o que significa uma alta de 1,33 ponto percentual em relação a junho (+0,93%). O Índice de Preços no Atacado (IPA) subiu 2,79% em julho, um aumento de 1,34 ponto percentual em relação a junho (1,45%). No atacado, os bens de consumo tiveram aumento de 0,39% em junho para 2,95% em julho e os bens de produção subiram de 2,02% para 2,70%. Os preços agrícolas também aumentaram de 3,40% para 3,51%. Os produtos industriais cresceram de 0,64% para 2,48%, sempre na comparação entre junho e julho. As maiores altas foram dos produtos agrícolas no atacado foram animais e derivados (6,35%), raízes e tubérculos (4,32%), legumes e frutas (3,19%). Nos produtos industriais no atacado, os destaques foram açúcar (14,27%), combustíveis e lubrificantes (10,87%), leite e derivados (6,08%). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que havia registrado variação negativa de 0,01% em junho, subiu 1,91% em julho. Os maiores aumentos foram nos grupos transportes (4,63%) e alimentação (2,02%). Previsão do IGP-DI no ano subiu de 6% para 7% O chefe do Centro de Estudos de Preços da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Sidney Melo Cota, disse que reviu sua previsão de IGP-DI no ano, de 6% para 7%. Isso porque houve o aumento dos preços dos combustíveis e o efeito das geadas, que tiveram impacto maior que o esperado na inflação. Os combustíveis tiveram grande influência tanto no IPA quanto no IPC