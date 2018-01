IGP-DI de julho registra deflação de 0,20% O Índice Geral de Preços ? Disponibilidade Interna (IGP-DI) de julho, divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, registrou deflação de 0,20%. O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas. Eles esperavam uma queda entre 0,35% e 0,10%. Os índices que compõem o IGP-DI tiveram as seguintes oscilações: Índice de Preços no Atacado (IPA), -0,59%; Índice de Preços ao Consumidor (IPC), +0,34%; e Índice Nacional da Construção Civil (INCC), +0,99%. No ano, o IGP-DI acumula alta de 4,31% e, em 12 meses, de 24,15%.