IGP-DI de março fica em 0,11% O IGP-Di registrou alta de 0,11% em março. No período, o IPA caiu 0,11%, o IPC subiu 0,42% e o INCC teve alta de 0,55%. Os produtos agrícolas no atacado tiveram deflação de 0,49%. Os produtos industriais no atacado registraram alta de 0,04%. No varejo, o grupo que mais subiu foi o de transportes, com avanço de 0,87% em março. A gasolina foi o produto que mais subiu no IPC, com alta de 2,73%. No atacado, a gasolina subiu 3,65%. O INCC registrou avanço de 0,35% em materiais e serviços e de 0,75% na mão-de-obra.