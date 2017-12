IGP-DI de novembro fecha em 0,39% O IGP-DI medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) entre os dias 1 e 30 de novembro registrou alta de 0,39%, contra 0,37% registrado no mês anterior. IPA, IPC e INCC registraram altas respectivas de 0,38%, 0,40% e 0,41%. No IGP-DI de outubro, tais índices represenatram altas de 0,56%, 0,02% e 0,33%, respectivamente. O IPC, que apresentou a maior variação entre outubro e novembro, foi afetado basicamente pelo aumento dos combustíveis e das tarifas de energia elétrica e transporte urbano no Rio de Janeiro.