IGP-DI de outubro fecha em 0,37% O Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) fechou o mês de outubro em 0,37%, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No período, o Índice de Preços do Atacado (IPA) subiu 0,56%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou em 0,02% e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) fechou em 0,33%. O IGP-DI de outubro mostrou uma queda de 0,32 ponto percentual em relação ao de setembro (0,69%). Nos preços no atacado, os produtos agrícolas se desaceleraram de 2,03% em setembro para 0,80% em outubro. As maiores altas dos produtos agrícolas, estiveram os legumes e frutas (+11,35%) e raízes e tubérculos (5,05%). Nos produtos industriais, o grupo de maior aumento foi o de móveis de aço (5,76%). No mês passado, o IPA ficou em 0,56%, uma queda de 0,53 ponto percentual. O IPC também caiu: 0,02%, contra 0,04% em setembro. E o INCC cresceu 0,07 ponto percentual, atingindo 0,33%.