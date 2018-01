IGP-DI de outubro fica em 0,44% O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) do mês de outubro ficou em 0,44%, ante variação de 1,05% em setembro, conforme acaba divulgou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O núcleo do IPC-DI ficou em 0,50%, acumulando 11,91% em 12 meses. Os índices que compõem o IGP-DI apresentaram as seguintes variações em outubro: alta de 0,50% para o Índice de Preços no Atacado (IPA); alta de 0,21% para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC); alta de 0,65% para o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). No acumulado deste ano, o IGP-DI registra alta de 6,52%. E em 12 meses, de 15,78%. No atacado (IPA), o movimento de preços caiu 0,79 ponto porcentual em outubro em relação a setembro. As principais quedas ficaram com bens de consumo, que passaram de 1,26% para variação zero. Os bens de produção também caíram de 1,31%, para 0,76%. No varejo (IPC), os preços ficaram 0,55 ponto porcentual abaixo da variação de setembro. As principais pressões de alta foram registradas nos itens de Vestuário (1,10%), Saúde (0,5%), Habitação (0,35%) e Despesas Diversas (0,22%). Já o INCC cresceu 0,43 ponto porcentual em outubro em relação ao mês anterior.