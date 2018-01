IGP-DI de setembro foi de 0,69% O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) referente a setembro teve variação de 0,69%, ficando em um patamar menor do que em agosto, de 1,13%. De janeiro a setembro, o IGP-DI acumula variação de 8,15%. O Índice de Preços por Atacado (IPA) foi de 0,09%; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), de 0,04%; e o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC), de 0,26%. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas (FGV) No atacado, os preços de bens de consumo ficaram em 1,64% e, os bens de produção, em 0,79%. Os produtos agrícolas subiram 2,03% em média e, os industriais, 0,67%. No varejo, os índices que tiveram variação positiva foram: educação, leitura e recreação, 0,51%; despesas diversas, 0,38%; e transportes, 0,05%. A habitação ficou estável; vestuário teve pequena redução, de 0,03%; saúde e cuidados pessoais registraram queda nos preços de 0,07%. Nos últimos 12 meses, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) está acumulando alta de 7,91% e, o núcleo da inflação do IPC-DI, de 4,40%. Em setembro, o núcleo da inflação do IPC-DI ficou em 0,13%, maior que o próprio IPC-DI, que ficou em 0,04%.