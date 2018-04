IGP-DI fecha semestre com deflação de 1,04%, indica FGV

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) teve deflação de 0,32% em junho, ante alta de 0,18% em maio, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Componente de maior peso entre os três do IGP-DI, o Índice de Preços por Atacado - Disponibilidade Interna (IPA-DI) ficou em -0,64% junho. Em maio, o IPA-DI foi de -0,10%.

Já o Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI), foi de 0,12% em junho e, em maio, a taxa foi de 0,39%. O Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) variou 0,70%, enquanto em maio mostrou alta de 1,39%.

A taxa acumulada do IGP-DI é usada como indexadora das dívidas dos Estados com a União. No primeiro semestre de 2009, o índice acumulou queda 1,04% e, nos últimos 12 meses até junho, alta de 0,76%. O período de coleta de preços para o IGP-DI anunciado hoje foi do dia 1º a 30 do mês passado.