IGP-DI fica em 1,14% em julho A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) ficou em 1,14% em julho, segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em junho, o IGP-DI foi de 1,29%. O resultado de julho ficou perto do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 1,10% a 1,26%). A FGV divulgou ainda o desempenho dos indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços por Atacado (IPA-DI), que representa 60% do resultado do IGP-DI, ficou em 1,35%, ante os 1,57% registrados em junho. No atacado, os produtos agrícolas tiveram alta de 0,76% em julho; já os produtos industriais apresentaram alta de 0,49% no mesmo mês. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que representa 30% do total do IGP-DI, ficou em 0,59% em julho, em relação aos 0,78% observados em junho. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que corresponde a 10% do total do resultado do IGP-DI, ficou em 1,12% em julho, ante os 0,70% apurados no mesmo indicador em junho. No ano, a inflação medida pelo IGP-DI acumula alta de 7,37%; já nos últimos 12 meses, o indicador acumula elevação de 10,69%.