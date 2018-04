IGP-DI inverte tendência e tem leve alta de 0,01% em janeiro O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou uma leve alta de 0,01 por cento em janeiro, revertendo o movimento de dezembro do ano passado, quando o indicador caiu 0,44 por cento, mostraram dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgados nesta sexta-feira. Analistas já esperavam uma redução no ritmo de deflação. De acordo com pesquisa da Reuters, a mediana de 15 projeções apontava para uma queda 0,10 por cento do IGP-DI em janeiro. As estimativas oscilaram de baixa de 0,15 por cento a alta de 0,09 por cento, tendo com média uma deflação de 0,08 por cento. Entre os componentes do IGP-DI, o Índice de Preços por Atacado (IPA) teve deflação de 0,33 por cento em janeiro, ante queda de 0,88 por cento em dezembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) acelerou e fechou janeiro com alta de 0,83 por cento, depois de ter avançado 0,52 por cento no último mês de 2008. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,33 por cento, frente ao ganho de 0,17 por cento em dezembro. (Por Renato Andrade)