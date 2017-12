IGP-DI recua de 1,31% em agosto para 0,48% em setembro A inflação medida pelo Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) ficou em 0,48% em setembro, segundo informou na manhã de hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em agosto, o IGP-DI foi de 1,31%. O resultado ficou abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam por um número entre 0,50% e 0,75%. A FGV divulgou ainda as variações dos indicadores que compõem o IGP-DI de setembro. O Índice de Preços por Atacado (IPA-DI) ficou em 0,65%, ante os 1,59% observados em agosto. No atacado, os preços dos produtos agrícolas tiveram queda de 0,46% ante alta de 0,53% em agosto. Já os preços dos produtos industriais subiram 1,13%, ante aumento de 1,98% observado no mês anterior a setembro. Outro Índice que compõe o IGP-DI é o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), que ficou em 0,01%, ante elevação de 0,79% em agosto. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC-DI) ficou em 0,58% ante aumento de 0,81% em agosto. No ano, o IGP-DI acumula taxa positiva de 10,06%. Em 12 meses, o indicador tem elevação de 11,74%.