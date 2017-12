IGP-DI sobe 0,93% em março e 2,84% no ano O Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) encerrou o mês de março com alta de 0,93%, ante variação positiva de 1,08% em fevereiro. Com esse resultado, o Índice acumula alta de 2,84% no ano e de 4,94% em 12 meses. Os índices que compõem o IGP-DI apresentaram as seguintes variações: alta de 1,09% para o Índice de Preços no Atacado (IPA), alta de 0,46% para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e alta de 1,16% para o Índice Nacional da Construção Civil (INCC).