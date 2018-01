IGP-DI tem deflação de 0,40% em junho O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de julho ficou em -0,40% ante deflação de 0,45% em junho, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado anunciado hoje ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre -0,15% a -0,45%, e abaixo da média das projeções (-0,30%). O IGP-DI acumula elevações de 1,12% no ano e de 4,88% em 12 meses. A FGV informou ainda o resultado dos três indicadores que compõem o IGP-DI de julho. O Índice de Preços por Atacado - Disponibilidade Interna (IPA-DI), que representa 60% do IGP-DI, teve taxa negativa de 0,69% ante queda de 0,78% apurada em junho. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI), que tem participação de 30% no resultado do IGP-DI, registrou elevação de 0,13% em julho, ante deflação de 0,05% apurada em junho. Já o Índice Nacional de Custo da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI), que representa 10% do IGP-DI, teve alta de 0,11% ante taxa positiva de 0,76% apurada em junho. Os preços dos produtos agrícolas no atacado caíram 1,6% em julho ante queda de 0,98% em junho. Ainda de acordo com a FGV, os preços dos produtos industriais no atacado registraram queda de 0,38% ante taxa negativa de 0,71% apurada em junho. No âmbito do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeira produtiva, os preços dos bens finais tiveram queda de 0,09% ante deflação de 0,21% em junho. Por sua vez, os preços dos bens intermediários caíram 0,57% ante queda de 0,92% em junho. Já os preços das matérias-primas brutas no atacado registraram taxa negativa de 1,7% em julho ante deflação de 1,26% apurada em junho. Varejo O núcleo da inflação medida pelo IPC-DI registrou variação positiva de 0,30% em julho, ante taxa positiva de 0,42% em junho. Foi o menor resultado nesse tipo de indicador desde outubro de 2000, quando o núcleo registrou alta de 0,21%. O IPC-DI, que mede a inflação do varejo, representa 30% do resultado do IGP-DI. No ano, o núcleo acumula taxa de 3,61% até julho; no período de 12 meses até julho, o núcleo registra elevação de 5,83%. O núcleo é calculado com base na exclusão das principais quedas, e das mais expressivas altas de preço na inflação do varejo.