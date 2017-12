IGP-M: 0,57% na 1ª prévia do mês A inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) na primeira prévia de setembro ficou em 0,57%. O resultado é bem menor que o do final de agosto, quando o IGP-M terminou em 2,39%. Mas, de qualquer forma, a estimativa da maioria dos operadores era de que o resultado ficasse em 0,60%. Houve redução nos três índices que compõem o IGP-M em relação ao resultado do mês de agosto. O Índice de Preços no Atacado (IPA), que terminou o mês passado em 3,10%, nesta primeira prévia foi de 0,87%. A variação de preços ao consumidor nesta primeira prévia de setembro foi de 0,11% contra 1,66% de alta na variação total de agosto. O Índice Nacional da Construção Civil (INCC) ficou em 0,17% nesta primeira prévia de setembro. Em agosto, o INCC tinha terminado o mês em 0,35%.