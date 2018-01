IGP-M: 1ª prévia de outubro é de 0,159% A primeira prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de outubro, calculada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ) entre 21 e 30 de setembro, indicou inflação de 0,159%. O Índice de Preços no Atacado (IPA) registrou a maior variação positiva, de 0,249%. O Índice Nacional de Construção Civil (INCC) apresentou variação de 0,091%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou negativo em 0,001%. Na primeira prévia de setembro, o IGP-M foi de 0,57%. Ainda na primeira prévia de setembro, IPA, IPC e INCC registraram inflação de 0,87%, 0,11% e 0,17%, respectivamente. Já o IGP-M fechado de setembro, calculado entre 21 de agosto e 20 de setembro, registrou alta de 1,16%, sendo IPA (1,81%), IPC (0,14%) e INCC (0,30%).