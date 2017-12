IGP-M: 2ª prévia de fevereiro fica em 0,09% A segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de fevereiro, calculada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou em 0,09%. O Índice de Preços Ampliado (IPA) apresentou deflação de 0,10%. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou em 0,35% e Índice Nacional da Construção Civil (INCC), em 0,52%. Em janeiro, a segunda prévia do IGP-M tinha indicado variação de 0,39%, enquanto IPA, IPC e INCC variaram 0,36%, 0,47% e 0,28%, respectivamente. A segunda prévia do IGP-M é medida entre o dia 21 do mês anterior e o dia 10 do mês de referência.